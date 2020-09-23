Генералы США пригрозили отставкой, если Трамп прикажет подавить протесты
Глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и несколько других американских генералов могут подать в отставку, если глава Белого дома Дональд Трамп до или после выборов воспользуется законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование ВС внутри страны.
Чиновники Пентагона в частном порядке обсуждают сценарий, при котором Трамп отдаст приказ о подавлении беспорядков с помощью армии, продолжающихся в ряде американских городов, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Этот приказ, согласно источникам издания, может повлечь за собой отставку ряда генералов, включая Милли, главу штаба ВВС Чарльза Брауна и других. Часть военных настроена решительно против таких мер, утверждает газета.
Пентагон не разрабатывает конкретные планы действия на случай такого решения Трампа, ведомство также исключает вероятность задействования военных для выдворения нынешнего президента в случае его отказа признать поражение на выборах.
Для этого им достаточно будет задействовать Секретную службу или Службу маршалов США, отметили в газете. По закону командование ВС страны хранит верность не президенту, а конституции. А она обязывает военачальников подчиняться тому главе государства, который будет приведен к присяге в день инаугурации (январь 2021 года), поясняет газета.