Генералы США пригрозили отставкой, если Трамп прикажет подавить протесты

Чиновники Пентагона в частном порядке обсуждают сценарий, при котором Трамп отдаст приказ о подавлении беспорядков с помощью армии, продолжающихся в ряде американских городов, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и несколько других американских генералов могут подать в отставку, если глава Белого дома Дональд Трамп до или после выборов воспользуется законом о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право на использование ВС внутри страны.

Этот приказ, согласно источникам издания, может повлечь за собой отставку ряда генералов, включая Милли, главу штаба ВВС Чарльза Брауна и других. Часть военных настроена решительно против таких мер, утверждает газета.

Пентагон не разрабатывает конкретные планы действия на случай такого решения Трампа, ведомство также исключает вероятность задействования военных для выдворения нынешнего президента в случае его отказа признать поражение на выборах.

Для этого им достаточно будет задействовать Секретную службу или Службу маршалов США, отметили в газете. По закону командование ВС страны хранит верность не президенту, а конституции. А она обязывает военачальников подчиняться тому главе государства, который будет приведен к присяге в день инаугурации (январь 2021 года), поясняет газета.