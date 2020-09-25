Призывников в Азербайджане проинформировали, где они будут нести службу

В Азербайджане призывники, которых отправят на действительную срочную военную службу в октябре 2020 года, 25 сентября были проинформированы Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу о назначении на места службы в ВС посредством SMS-cообщений, говорится в сообщении Госслужбы.

Согласно информации, граждане также могут уточнить информацию о воинской части и роде войск на сайте Госслужбы, введя необходимую информацию о себе.