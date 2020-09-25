Посольство США в Баку предупреждает своих граждан в Азербайджане

Посольство США в Азербайджане призывает своих граждан пересмотреть свои планы по несущественным поездкам за пределы Апшеронского полуострова из-за повышенной напряженности на участках армяно-азербайджанской границы.

«Посольство США в Баку рекомендует своим сотрудникам и членам их семей не выезжать за пределы Апшеронского полуострова. Гражданам США по всему Азербайджану рекомендуется продолжать следить за местными новостями. Посольство призывает граждан США проявлять осторожность в общественных местах и избегать любых публичных демонстраций», - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства.

Также отмечается, что посольство будет продолжать следить за ситуацией в области безопасности и предоставлять дополнительную информацию по мере необходимости.