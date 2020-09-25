В Офисе президента Украины сообщили, что будет создана государственная комиссия для выяснения всех обстоятельств и причин этой катастрофы самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба. На борту самолета находились 23 человека (5 членов экипажа и 18 курсантов). По состоянию на 21:45 20 погибших и двое тяжело раненых", - цитирует Страна.ua сообщение украинского МВД.

В авиакатастрофе вблизи украинского города Харьков погибли 20 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

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В Харьковской области Украины около города Чугуев потерпел крушение военно-транспортный самолет, сообщает Страна.ua со ссылкой на очевидцев.

В результате аварии возник пожар. По предварительной информации, самолет разбился около 20:45. По данным очевидцев, происшествие случилось возле Ростовской трассы. Предположительно, крушение потерпел военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Также появились сведения, согласно которым на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

По неподтвержденной информации, есть раненые и погибшие.