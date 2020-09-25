«Азеришыг» рассказало о технических потерях электроэнергии

К 2020 году технический убыток планируется сократить еще на 0,8%, до 8,9%, отметил представитель ОАО.

До создания ОАО «Азеришыг» в 2015 году технические потери в распределительной электросети страны составляли 13,9%. В 2016 году этот показатель резко снизился до 10%, в 2017 году - до 9,9%, в 2018 году - до 9,8%, а в 2019 году - до 9,7%. Об этом рассказал haqqin.az официальный представитель ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.

По его словам, сегодня ОАО продолжает принимать необходимые меры по снижению технических потерь, совершенствованию системы учета, а также обеспечению стабильной системы электроснабжения. Для этого в электросетях ведутся капитальные работы по реконструкции, деревянные столбы заменяются на новые железобетонные, обновляются счетчики. В течение 2015-2020 годов, в общей сложности, новые счетчики были установлены около 1,3 миллиона абонентов, из которых 1 миллион 157 тысяч - гражданские абоненты, 142 тысячи 309 - негражданские.

«Всего за 8 месяцев 2020 года новыми счетчиками были оснащены 151 045 абонентов, из которых 142 808 - население, 8 237 - не относящиеся к населению абоненты.

За восемь месяцев 2019 года уровень технических потерь снизился на 9,7%, за восемь месяцев 2020 года этот показатель снизился на 0,7%, до 9%. В целом, уровень технических потерь по ОАО «Азеришыг» за последние пять лет снизился на 5%», - добавил Вагиф Мустафаев.

Он отметил, что ОАО «Азеришыг» проводит масштабные работы по реконструкции электросети во всех селах и поселках страны: «За последние 5 лет работы по реконструкции проведены более чем в 500 селах и поселках, а за 8 месяцев текущего года - в более чем 50 административных единицах (сети 0,4 кВ), что позволило полностью обеспечить сотни тысяч потребителей 24 часа в сутки стабильной и качественной электроэнергией».