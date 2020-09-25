Более трех миллионов молодых китайцев зарегистрировались для призыва на военную службу 2020 года, который завершится к концу сентября. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя Минобороны КНР Тань Кэфэя.

По его словам, в этом году желание поступить на военную службу проявило большое количество молодых людей с высшим образованием. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства, по сравнению с прошлым годом их доля значительно увеличилась.

Тань Кэфэй добавил, что для проведения призывной кампании в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 Минобороны Китая в полной мере использовало интернет.

В январе вооруженные силы Китая начали прием в свои ряды женщин-военнослужащих.

Китайское вооруженные силы официально называются Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Это крупнейшая по численности армия в мире: на действительной службе состоят 2,25 миллиона человек. С 2020 года Китай проводит призыв в армию два раза в год.