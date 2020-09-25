МИД РФ об отравлении Навального: «Удивительные вещи на грани фантастики»

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — цитирует «Коммерсант» комментарий МИД РФ.

МИД РФ считает, что отлаженные действия Германии в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным наводят на мысль о постановке. Целью этого плана могло стать стремление обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В российском министерстве уточнили, что на такие мысли наводят несколько обстоятельств, в том числе оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность забрать его на лечение в Германию, присутствие при транспортировке представителей Бундесвера и спецтранспорта, подключение к ситуации высшего военно-политического руководства и объявление Навального «гостем» канцлера.

По мнению МИД РФ, все это было составляющими частями плана по политизации произошедшего с Навальным. Цель этого плана — обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, считает министерство.

Теперь Германия активно противодействует доследственной проверке, которая ведется в России: отказывается от взаимодействия с российскими правоохранителями и игнорирует запросы Генпрокуратуры, заявили в МИД РФ.

Министерство обратило внимание, что на видео соратники Навального и другие люди не носят защитные костюмы, а все окружавшие политика в то утро люди не пострадали: «Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики».