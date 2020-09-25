Суд в Ереване арестовал миллиардера Царукяна

Суд общей юрисдикции Еревана дал в пятницу вечером санкцию на арест лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", крупного бизнесмена, миллиардера Гагика Царукяна. Об этом сообщил журналистам его адвокат Ерем Саркисян.

"Как мы и ожидали, суд постановил избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Гагика Царукяна", - отметил адвокат, передает ТАСС.

Другой адвокат Царукяна, Самвел Дилбандян, заявил, что суд постановил арестовать лидера партии “Процветающая Армения” на два месяца, передает Sputnik Армения.

Решение было ожидаемым, отметил защитник, поэтому Царукян не явился в суд: он ожидал соглашения вердикта у Службы национальной безопасности, в следственный изолятор которой его собираются поместить.

16 июня парламент Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, лишив Царукяна депутатского иммунитета и выдав разрешение на его арест. Следствие инкриминирует оппозиционному политику уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года. В Службе нацбезопасности Армении ранее сообщили, что раскрыли случаи нарушений, связанных с бизнесом Царукяна, на $60 млн. В начале июня лидер оппозиции заявил, что правительство премьера Никола Пашиняна не справляется с проблемами в стране и должно уйти в отставку.