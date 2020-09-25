Сегодня в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 98, в одном из двух титульных боев которого дрался известный азербайджанский боец Нариман Аббасов.

Наш 26-летний спортсмен отстаивал титул чемпиона Fight Nights Global в весовой категории до 70,3 кг. Его соперником был 30-летний россиянин грузинского происхождения Михаил Гогитидзе.

При большой поддержке азербайджанских любителей единоборств, присутствовавших в зале, Нариман с первых же минут пошел в атаку. Первый раунд 5-раундового поединка прошел с огромным превосходством азербайджанца. Казалось, что все закончится нокаутом уже в первую пятиминутку, но Гогитидзе все же выстоял. Но уже в начале второго раунда Нариман применил удушающий прием и одержал уверенную победу!

Свой успех Аббасов посвятил брату Арзуману, чья жизнь трагически прервалась в феврале этого года. В память о нем в зале была объявлена минута молчания. Также Нариман поблагодарил земляков, которые пришли его поддержать и своего тренера.

Стоит отметить, что Нариман вынужден был отправиться в Москву без своего тренера Шахрияра Аббасова. Из-за транспортных ограничений между Россией и Азербайджаном вылететь в Москву смог лишь спортсмен.

Для Наримана Аббасова это был 28-й бой в смешанных единоборствах (ММА). На его счету 25 побед. Интересно, что Нариман ранее уже дрался с Гогитидзе. 19 октября 2018 года азербайджанский боец нокаутировал соперника в первом раунде, но в этом году решил дать ему шанс на реванш.

Чемпионский титул FNG Аббасов завоевал в апреле прошлого года, победив казаха Куата Хамитова.