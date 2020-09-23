Неизвестная страна вытесняет Азербайджан с российского рынка

«Неизвестная страна» неожиданно вырвалась в лидеры по поставкам яблок в Россию, стремительно вытесняя с рынка традиционных поставщиков, среди которых был и Азербайджан, пишут российские СМИ.

Из данных Федеральной таможенной службы по итогам января-августа Россия импортировала 104 тыс. т яблок из «неизвестной страны». В целом объем ввоза за это время составил 598 тыс. т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего яблок — 179 тыс. т — было поставлено из Молдовы, «неизвестная страна» оказалась на втором месте.

Первым обратил внимание на нового поставщика Плодоовощной союз России. По словам директора союза Михаила Глушкова, «неизвестная страна» появилась в статистике недавно — еще в мае ее не было.

«Ввозимые оттуда объемы говорят о том, что это государство, где очень дешевое яблоко. Цена на яблоки из «неизвестной страны» крайне низкая — в среднем $598/т, на уровне Молдовы или Польши, где субсидируют экспорт яблок, — рассказал Глушков «Агроинвестору». — Однако в Молдове сейчас неурожай, и если предположить, что поставка была оттуда, то получится, что экспорт может составить больше, чем производство».

Плодоовощной союз России отмечает, что 104 тыс. тонн — это очень большой объем, который влияет на российский рынок. В своем Telegram-канале союз предположил, что это могут быть нелегальные поставки из Польши, реэкспорт из Сербии или Беларуси, отгрузки из Абхазии или сепаратистских «Донецкой и Луганской народных республик». Правда, последний вариант союз считает маловероятным — «республики» сами являются импортерами яблок, Абхазия тоже вызывает сомнения, поскольку объемы слишком большие.