Во Франции нападение у здания Charlie Hebdo назвали терактом

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен назвал терактом нападение на двух журналистов возле старого здания редакции еженедельника Charlie Hebdo в Париже.

"Очевидно, что это теракт, - отметил глава МВД. - Это произошло на улице, где располагалась редакция Charlie Hebdo, они действовали, как действуют террористы", сообщает ТАСС.

"Безо всякого сомнения, это новая кровавая атака против нашей страны, против журналистов", - сказал Дарманен, подчеркнув, что террористы "хотят уничтожить французскую идентичность".

Также ссообщается, что пять мужчин с 1983 по 1996 гг. рождения задержаны в квартире в северном пригороде Парижа, где, предположительно, проживал главный подозреваемый — 18-летний пакистанец.