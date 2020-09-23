Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября приедет в Харьковскую область в связи с крушением военного самолета Ан-26. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Других ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", – заявил президент.

По словам Зеленского, катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду в Харьковской области", – добавил он.