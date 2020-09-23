Королева Британии несет убытки, но пообещала держаться
Коронавирус может нанести существенный ущерб по финансам королевы Великобритании Елизаветы II, заявил хранитель личного кошелька британского монарха сэр Майкл Стивенс.
По словам Стивенса, сокращение притока посетителей в такие популярные среди туристов места, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, за три года могут привести к недостаче в 35 млн фунтов стерлингов, пишет BBC News.
При этом королевская семья намерена стойко перенести эти невзгоды и не просить у государственной казны дополнительные средства. "Мы преодолеем связанные с коронавирусом финансовые трудности за счет экономии и собственных усилий", - заявил Стивенс.
В апреле зарплата всей королевской челяди была заморожена, освободившиеся вакансии не заполнялись, однако без принудительных отпусков за свой счет удалось обойтись.