Королева Британии несет убытки, но пообещала держаться

По словам Стивенса, сокращение притока посетителей в такие популярные среди туристов места, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, за три года могут привести к недостаче в 35 млн фунтов стерлингов, пишет BBC News.

При этом королевская семья намерена стойко перенести эти невзгоды и не просить у государственной казны дополнительные средства. "Мы преодолеем связанные с коронавирусом финансовые трудности за счет экономии и собственных усилий", - заявил Стивенс.

В апреле зарплата всей королевской челяди была заморожена, освободившиеся вакансии не заполнялись, однако без принудительных отпусков за свой счет удалось обойтись.