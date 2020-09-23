В США уже более 7 млн заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии в США превысило 7 миллионов человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
К настоящему моменту коронавирус в США выявили у 7 019 232 американцев. Скончались свыше 203 тыс. человек.
Во всем мире, по информации университета, инфекцию выявили у более 32,3 млн человек. Соединенные Штаты по-прежнему занимают первую строчку в списке стран-лидеров по числу зараженных COVID-19. На втором месте идет Индия, где заболели 5,8 млн жителей, на третьем — Бразилия (4,6 млн зараженных).