Житель Кедабека избил и нанес ножевые ранения бывшей жене

В Кедабеке местный житель нанес ножевые ранения бывшей супруге.

Как передает Report, 28-летняя жительница села Гурудяря Зульфия Масимова приехала в гости к отцу из Баку. У женщины произошел конфликт с бывшим мужем, с которым она развелась 6 лет назад. Мужчина избил Зульфию, а затем ударил ее ножом в живот и спину.

По словам родственников женщины, бывший супруг неоднократно угрожал ей расправой, если она вернется в село. Подозреваемый задержан.