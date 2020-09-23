В Москве максимум смертей от COVID-19 с конца июля

В Москве за прошедшие сутки умерли 17 пациентов с COVID-19, сообщает столичный оперативный штаб.

Это наибольший показатель за последние два месяца, когда количество умерших за сутки от коронавируса в Москве стабильно держалось ниже 16 человек. Больше летальных исходов в последний раз зафиксировали 22 июля, тогда умерли 19 человек, отмечает РБК. Всего с начала эпидемии в Москве от COVID-19 умерли 5 129 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве усложняется: «Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется».