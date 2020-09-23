Царукян назвал свой арест политическим заказом: «Исполнители ответят за это»

Власти Армении обманывают народ и говорят только неправду, заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардер, предприниматель Гагик Царукян, узнав о решении суда арестовать его.

"Это был политический заказ. ...Исполнители этого заказа ответят за это. Они живут в этой стране, и их дети тут живут",- заявил Царукян, передает Sputnik Армения.

Сторонники оппозиционного миллиардера встретили его аплодисментами, скандируя его имя и выкрикивая "Никол, уходи".

Царукян, в свою очередь, заявил, что был готов к такому решению, потому явился не в суд, а в СНБ, отметив, что власти "в очередной раз вытерли ноги о правосудие" и что они "не переварят" того, что сделали.