В Норвегии предложили снизить цены на алкоголь и сигареты

Правящая Консервативная партия Норвегии выдвинула предложение снизить очень высокие в настоящее время налоги на алкоголь, сигареты и ряд других потребительских товаров. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению авторов предложения, снижение налогов позволит повысить продажи, обеспечит новые рабочие места и поможет поддержать экономику страны в условиях пандемии.

По данным управления статистики Норвегии, стоимость продуктов в Норвегии на 35% выше, чем в соседней Швеции, а цены на алкоголь превышают шведские на 67%, и все из-за высоких налогов. Поэтому норвежцы предпочитают ездить за продуктами, а особенно за алкоголем и сигаретами, в Швецию.

По оценкам консалтинговой компании Menon Economics, если предположить, что норвежцы будут делать покупки только в Норвегии, доходы от продажи продуктов, напитков и других потребительских товаров вырастут не менее чем на $1,3 млрд, появятся дополнительно 8200 рабочих мест, налоговые поступления увеличатся на $410 млн, и это, не считая сборов с продаж алкоголя, сахара и табачных изделий.