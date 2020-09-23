Более 30 памятников Колумбу снесли бунтовщики в США

В США за несколько месяцев протестов против расовой дискриминации были снесены порядка 33 памятников Христофору Колумбу. Об этом сообщил в пятницу, 25 сентября, телеканал CBS.

Отмечается, что администрации некоторых городов, таких как Бриджпорт, Питтсбург, Сан-Франциско, Чикаго и Хартфорде в штате Коннектикут приняли решение самостоятельно демонтировать статуи первооткрывателю Америки.

В Бостоне, в Майами и в городах в штате Вирджиния памятники снесли вандалы. Помимо этого, были убраны порядка 60 памятников героям конфедератов.

Движение Black Lives Matter считает, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения.