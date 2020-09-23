Посольство США в Ереване предупреждает своих граждан в Армении

Посольство США в Армении призвало своих граждан воздерживаться от поездок к армяно-азербайджанской границе. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства, сообщает «Спутник-Армения».

Посольство США в Армении не рекомендует гражданам этой страны посещать регионы к северу от Дилижанского национального парка, до границы с Грузией в Тавушской области, а также Нагорный Карабах.

В заявлении отмечается, что посольство будет следить за развитием ситуации на границе и дополнительно информировать об этом своих граждан.

Напомним, что с аналогичным призывом выступило и американское дипломатическое представительство в Азербайджане.