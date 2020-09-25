И в Украине коронавирус устанавливает новый рекорд

Украинские медики за минувшие сутки подтвердили рекордное число заражений коронавирусом - 3 833 новых случая заражения коронавирусом, что на 268 больше, чем днем ранее. Это стало рекордным показателем за все время с начала распространения инфекции в стране, сообщает в субботу Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Согласно его данным, за время пандемии в стране заразились коронавирусом 195 504 человека. Выздоровели 86 873 пациента, в том числе 1 740 - за минувшие сутки. От последствий заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа умерли 76 человек, общее число жертв составило 3 903.

Больше всего новых заражений было зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

Как заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский, в стране началась вторая волна эпидемии коронавируса.