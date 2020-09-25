МИД: На совести руководства Армении убийство 76-летнего старика в Товузе

«В выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и с конкретными фактами проинформировал мировое сообщество о потерпевшей крах политике страны-агрессора Армении и ее нынешнего руководства. Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, которую озвучил президент Азербайджана», - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что сегодня Армения это страна, которая переживает глубокий демографический, социальный и экономический кризис, главная причина которого - осуществление захватнической политики против Азербайджана: «Несмотря на то, что два года назад в Армении сменился режим, нынешняя власть продолжает политику прежнего режима криминальной хунты. В Армении, где грубо и повсеместно нарушаются права человека, оказывается давление на судей, арестовываются активисты оппозиции и политические оппоненты, создан режим диктатуры. Власть, заявившая, что получила мандат от народа, очень далека от обеспечения интересов этого народа».

По ее словам, если руки прежнего президента Армении обагрены кровью преступлений, совершенных во время войны против Азербайджана, в частности, женщин, детей и стариков, с особой жестокостью убитых в Ходжалы, то на совести нынешнего руководства кровь 76-летнего старика, убитого в Товузском районе 14 июля этого года: «Ложь, двуличие, фальшь, провокация и, наконец, военные преступления – вот основные качества, которые характеризуют нынешнее руководство Армении. Нелепое заявление МИД страны, которой руководит лицо, неспособное выполнить ни одно обещание, данное народу во время прихода к власти, толкающее страну к пропасти, потерпевшее фиаско как политический лидер и глава правительства о президенте Азербайджана, проводящем независимую и успешную политику во имя национальных интересов своего народа, обладающего авторитетом на мировом уровне, может вызвать только смех».

Как подчеркнула Абдуллаева, Азербайджан понимает, что Армении, завистливо наблюдающей со стороны за развитием, успехами и прогрессом, достигнутыми Азербайджанским государством, не остается ничего иного, как выступать с подобными абсурдными заявлениями: «Вместо того, чтобы заниматься не болтовней, а демонстрировать конкретную деятельность, нынешнее руководство Армении, заявившее, что пришло к власти на основании мандата народа, в первую очередь должно прекратить территориальные притязания к соседним государствам, положить конец оккупационной политике и уважительно относиться к международным границам соседних государств. В противном случае армянский народ будет лишен перспективы развития».