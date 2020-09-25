Переговоры Полада Бюльбюльоглы в Петербурге

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы 25-26 сентября побывал с визитом в Санкт-Петербурге и в рамках визита встретился с губернатором Александром Бегловым.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе посольства Азербайджана в России, на встрече обсуждалась подготовка к участию Азербайджана в IX Петербургском международном культурном форуме, который состоится 12-14 ноября этого года. Как известно, Азербайджан примет участие в форуме в этом году с особым статусом «страны-гостя».

Стороны также обменялись мнениями о дальнейшем развитии гуманитарных и культурных связей, экспорте сельхозпродукции из нашей страны в Санкт-Петербург и других вопросах, представляющих взаимный интерес.