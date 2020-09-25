COVİD-19 в Армении: и снова сотни зараженных за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 49072, сообщает в субботу Национальный центр страны по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что по состоянию на 25 сентября, таких случаев было 48 643. Таким образом, за сутки обнаружено 429 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 948 человек (плюс 1 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 295 (плюс 2 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 43 576. На лечении находятся 4253 человек.