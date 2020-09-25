В число транзакций, информация о которых была передана в подразделение Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), вошли и платежи, которые проводили в 2014–2017 годах подконтрольные владельцу Crocus Group Аразу Агаларову офшорные компании, сообщает Buzzfeed. По данным издания, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах и Ангилье фирмы переводили деньги в счет лицензионных сборов, которые Crocus International должна была выплачивать американской сети ресторанов Nobu.

Американский банк подал в Минфин США девять отчетов о транзакциях ресторану Роберта Де Ниро от десяти различных офшорных компаний, связанных с Агаларовым, на общую сумму более $602 тысяч, сообщает РБК.

Сеть Nobu основана актером Робертом де Ниро и поваром Нобу Матсухиса, Crocus Group управляет двумя ресторанами бренда в Москве — Nobu Moscow на Большой Дмитровке и Nobu Crocus City. Первый из них был открыт в 2009 году, второй — в 2015-м. При этом, по данным Buzzfeed, еще в 2014 году лицензионные платежи начали приходить Nobu не от подписавшей лицензионное соглашение Crocus International, а от офшорных компаний.

По данным Buzzfeed, уже в августе 2015 году обслуживающий счета Nobu банк First Republic Bank направил в FinCEN отчет о подозрительной деятельности (suspicious activity report, SAR), а сама сеть призвала московских партнеров прекратить платежи через офшорные компании. В обращениях Nobu указывалось, что оплачивать лицензионные сборы должна та компания, которая подписала соглашение.

Представитель Nobu Меррик Родс пояснил Buzzfeed, что неоднократно просил Crocus не проводить платежи через офшоры, так как это может не понравиться банку. Тем не менее к моменту открытия Nobu Crocus City сотрудники First Republic Bank отнесли к подозрительным транзакции на сумму более $200 тыс. В частности, компания Denso Trading Ltd. перевела через латвийский Trasta Komercbanka (власти Германии обвиняют его руководство в причастности к отмыванию денег) более $90 тыс., после чего была ликвидирована.

Платежи от офшоров продолжали поступать и позднее. First Republic Bank по-прежнему принимал их, однако продолжать направлять SAR в FinCEN. По данным Buzzfeed, в 2014–2017 годах банк подал в Минфин девять отчетов о транзакциях от десяти различных офшорных компаний на общую сумму более $602 тыс. Однако в 2017 году First Republic Bank пригрозил прекратить прием платежей от каких-либо посредников. По словам Родса, в начале 2017 года права лицензиата были переданы от Crocus International компании NIME LLC, которой владеет сын Араза Агаларова Эмин, и с тех пор платежи поступают только от нее.

First Republic Bank отказал Buzzfeed в комментариях, Де Ниро не ответил на запросы издания, а юрист Агаларова Скотт Балбер заявил, что все упомянутые в SAR компании принадлежали его доверителю и никаких нарушений в их использовании нет.