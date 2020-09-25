Завершилось следствие по громкому делу об убийстве в поселке Гюнешли, которое произошло 7 июля 2019 года. Следственные материалы в отношении бизнесвумен Рены Софиевой, обвиняемой в убийстве мужа, совершенном с особой жестокостью, переданы для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело рассмотрит судья Афган Гаджиев.

Согласно выводам следствия, преступление произошло в три часа ночи в квартире Софиевых. В первых сообщениях об этом говорилось, что убийство мужа предпринимательницы случилось в результате налета на квартиру неизвестных бандитов в масках. Араз Софиев был убит, а сама Рена Софиева ранена. Бандиты унесли из квартиры 4 тысячи 800 долларов.

Однако вскоре всплыли некоторые детали, поставившие под сомнение версию о бандитском налете. Стало известно, что во время убийства в квартире вместе с Софиевой и ее мужем были их 15-летний сын и мать Рены. Причем они заявили, что спали, а потому «ничего не видели и не слышали». Но как можно не проснуться, когда в квартире орудует банда грабителей?

Оперативники Управления полиции Сураханского района незамедлительно провели расследование и пришли к выводу, что Рена Софиева ведет себя весьма подозрительно. Женщина заявила, что бандиты напали на их квартиру из-за долгов ее мужа, однако выяснилось, что убитый Араз Софиев никому не был должен. Странным показалось и то, что бандиты на глазах женщины наносят ее мужу 17 ножевых ранений, а ее лишь легко ранят в руку. И при этом она не зовет на помощь и спокойно смотрит, как убивают ее мужа…

Учитывая все это, следователи по-другому взглянули на это преступление. И не ошиблись. Как оказалось, Араза Софиева убила его жена Рена. Бизнесвумен призналась в совершении преступления, заявив, что «убила мужа из ревности». Прокуратура Сураханского района возбудила уголовное дело, предъявив Софиевой обвинения по статьям 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана.