Рена Софиева опоила мужа транквилизаторами... а затем жестоко убила Семейная драма в Баку
Завершилось следствие по громкому делу об убийстве в поселке Гюнешли, которое произошло 7 июля 2019 года. Следственные материалы в отношении бизнесвумен Рены Софиевой, обвиняемой в убийстве мужа, совершенном с особой жестокостью, переданы для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело рассмотрит судья Афган Гаджиев.
Согласно выводам следствия, преступление произошло в три часа ночи в квартире Софиевых. В первых сообщениях об этом говорилось, что убийство мужа предпринимательницы случилось в результате налета на квартиру неизвестных бандитов в масках. Араз Софиев был убит, а сама Рена Софиева ранена. Бандиты унесли из квартиры 4 тысячи 800 долларов.
Однако вскоре всплыли некоторые детали, поставившие под сомнение версию о бандитском налете. Стало известно, что во время убийства в квартире вместе с Софиевой и ее мужем были их 15-летний сын и мать Рены. Причем они заявили, что спали, а потому «ничего не видели и не слышали». Но как можно не проснуться, когда в квартире орудует банда грабителей?
Оперативники Управления полиции Сураханского района незамедлительно провели расследование и пришли к выводу, что Рена Софиева ведет себя весьма подозрительно. Женщина заявила, что бандиты напали на их квартиру из-за долгов ее мужа, однако выяснилось, что убитый Араз Софиев никому не был должен. Странным показалось и то, что бандиты на глазах женщины наносят ее мужу 17 ножевых ранений, а ее лишь легко ранят в руку. И при этом она не зовет на помощь и спокойно смотрит, как убивают ее мужа…
Учитывая все это, следователи по-другому взглянули на это преступление. И не ошиблись. Как оказалось, Араза Софиева убила его жена Рена. Бизнесвумен призналась в совершении преступления, заявив, что «убила мужа из ревности». Прокуратура Сураханского района возбудила уголовное дело, предъявив Софиевой обвинения по статьям 120.2.4 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК Азербайджана.
Обвинение в убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии, было предъявлено потому, что в крови Араза Софиева эксперты обнаружили транквилизаторы. Психотропные препараты были использованы для того, чтобы жертва не могла оказать сопротивление. Другими словами, коварная женщина все продумала и спланировала убийство: вечером она опоила мужа транквилизаторами, а ночью, убедившись, что он не будет сопротивляться, убила спящего. Араз Софиев был достаточно крупным и сильным мужчиной, и не будь он под влиянием психотропных средств, мог проснуться и оказать сопротивление.
Отметим, что семейная пара к моменту убийства была на грани развода. В семье Софиевых часто происходили скандалы, и причина конфликтов заключалась не в деньгах - и муж и жена были достаточно обеспеченными людьми. Рена Софиева до этого работала заместителем руководителя компании 4S, занимавшейся поставками сельскохозяйственной техники. А ее муж в разное время сотрудничал в компаниях ВР-Азербайджан, «Балтика-Баку» и Aqrovest İMP, и, как он сам писал в соцсетях незадолго до убийства, был богатым человеком.
«Казалось бы, я достиг пика успеха. Кто-то, наверное, считает, что моя жизнь успешна и благополучна. Однако кроме работы у меня мало радостей. В конце концов, богатство – это факт жизни, к которому я привык», - написал Араз Софиев на своей странице в Фейсбуке, незадолго до своей трагической гибели.
Следователи также изучили данные с камер наблюдения. Было установлено, что во время, когда совершалось убийство, рядом с домом Софиевых прохаживался неизвестный мужчина. Однако следствие не установило, имел ли этот мужчина какое-то отношение к Рене Софиевой.