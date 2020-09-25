Времени до начала отопительного сезона-2020 для предпринимателей, занимающихся выращиванием тепличной продукции, остается мало. И, как с удовлетворением отмечают в пресс-службе ПО «Азеригаз», в этот период наблюдается положительное продвижение в оплате потребленного газа задолжавшими владельцами теплиц.

Так, в настоящее время на территории, обслуживаемой Бакинским региональным департаментом газовой эксплуатации, тепличной деятельностью занимаются 227 субъектов предпринимательства. Уровень оплаты ими за использованный газ довольно высок и составляет уже 92,3%. Заметно отстает от бакинцев Шамкирское региональное управление газовой эксплуатации. На его территории тепличной деятельностью занимаются 210 субъектов предпринимательства, уровень оплаты которых составляет только 67,1%. Зато стоит отметить деятельность Сальянского регионального управления газовой эксплуатации, где 254 субъекта тепличного предпринимательства оплатили 89,6% потребленного газа. Всего же по стране уровень оплаты за потребленный газ предпринимателями, действующими в сфере тепличного хозяйства, составляет 85,1%.

Отрадно и другое, и это хочется особо подчеркнуть. В ПО «Азеригаз» поступает немало обращений от предпринимателей с просьбой продлить срок погашения долгов, образовавшихся в период пандемии коронавируса. И Производственное объединение, поддерживая оказываемое руководством страны внимание развитию предпринимательства, придает большое значение решению подобных вопросов на взаимоприемлемых условиях.

В частности, с задолжавшимися владельцами теплиц составляется «протокол-соглашение» о погашении дебиторских долгов, что дает им возможность наряду с текущим потреблением оплачивать по частям и долги, образовавшиеся в прошедшем отопительном сезоне. Среди таких предпринимателей, обратившихся с просьбой о взаимопонимании по городу Баку, можно назвать владельцев ООО «Rəvan-Turan», ООО "AS AQRO CO" и др. По Шамкирскому региону хочется отметить Дильгама Алекперова, Хафиза Алиева, Нигяр Мусаеву, Аиду Гулиеву и других предпринимателей. А по Сальянскому региону – Натига Досталиева, Сахавата Алиева.

Помнится, в начале текущего года в ПО «Азеригаз» развернули активную и масштабную работу, направленную на борьбу с задолженностями владельцев теплиц, сумма которых исчислялась в миллионах манатов. Первые шаги давались с трудом, стороны часто обращались в суды, которые не всегда выносили однозначные решения. Параллельно велись работы и в правовой плоскости. И отрадно, что в течение нескольких месяцев объединение добилось перелома – сегодня оно не бьет от отчаяния в колокола, а выступает уже умеренно, с простой констатацией фактов. Не последнюю роль во всем этом сыграли и СМИ, поддержавшие ПО в его начинании.