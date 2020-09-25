Пашинян хочет стать президентом?
«Вчерашняя встреча в формате премьер-министр – правительство – губернаторы длилась примерно полтора часа», - пишет со ссылкой на свои источники ереванская газета «Жоховурд».
По сведениям издания, главной темой встречи был вопрос перехода в Армении от парламентской модели правления к президентской модели.
Согласно муссируемым сведениям, власти снова хотят вернуться к президентской модели, поскольку считают, что Национальное собрание не оправдывает себя.
Министр юстиции Рустам Бадасян, говоря об этом переходе, отметил, что это не очень реалистично, поскольку на сегодняшний день такой переход невозможно осуществить в соответствии с Конституцией.