Минтруда против безработицы наш комментарий
Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сильно сказались на мерах по трудовой занятости населения, во многих странах выросла безработица. В этих условиях в Азербайджане людям, оставшимся без работы, предоставляется значительная социальная поддержка, реализуются активные меры по борьбе с безработицей.
В период жесткого карантина правительство в рамках пакетов, направленных на улучшение благосостояния граждан, охватило безработных и потерявших доходы работающих программой разовой выплаты. Одновременно принимались важные меры по росту занятости. Главным свидетельством этого служат изменения в бюджете-2000 Фонда страхования от безработицы, внесенные президентом Ильхамом Алиевым. Эти изменения позволили добиться значительных продвижений в расширении программ активной занятости и страховых выплат по безработице, а также в повышении конкурентоспособности рабочей силы.
Каковы же результаты этих изменений? Их можно объединить в четыре группы, каждая из которых заслуживает особого внимания. Поэтому остановимся на каждой в отдельности.
12 тысяч семей займутся малым предпринимательством
С целью расширения программы самозанятости в текущем году объем средств, выделенных из Фонда страхования от безработицы в этом направлении, увеличен на 15 млн манатов и составляет уже более 78,735 млн манатов. В результате программа создаст условия для того, чтобы 12 тысяч малообеспеченных семей могли заниматься малым предпринимательством. А ведь программа самозанятости – одна из приоритетных направлений Минтруда, направленных на борьбу не только с безработицей, но и бедностью в целом. Для этого достаточно обратить внимание на статистику последних лет. В 2018 году этот показатель возрос по сравнению с предыдущим годом в 6,5 раза и составил более 7267 человек, а в прошлом году возрос на 42,5% с охватом 10352 человек.
Да, ежедневно мы становимся свидетелями того, как Государственное агентство занятости Минтруда обеспечивает значительное количество малообеспеченных семей активами в форме товаров и материалов, создания малых семейных хозяйств и предприятий. А 12 тысяч семей – это уже 50 тысяч человек. Значит, только эта программа создает условия для улучшения жизни 50 тысяч человек в год.
Как заявил на днях министр Сахиль Бабаев, с будущего года программа самозанятости охватит уже 15 тысяч семей, или 60 тысяч человек. А с точки зрения прозрачности и общественного контроля все сведения и видеоматериалы о получающих активы лицах по программе самозанятости доводятся до общественности посредством электронного портала. Более того, совместно с ПР ООН ведутся работы по подготовке большой программы BACAR для перевода в режим онлайн и процесса тренингов привлеченных к программе.
Бюджет 3 млн манатов общественных работников
В период пандемии по указанию главы государства численность платных общественных работников с 38 тысяч была доведена до 90 тысяч человек. Если учесть, что сегодня не имеющим профессий трудно найти работу, становится ясно, насколько значима программа платных общественных работ, обеспечивающая работой лиц этой категории. И важную значимость приобретает поэтому увеличение выплат из Фонда на 1 млн манатов – до 3 млн манатов – для повышения численности социальных работников в рамках платных общественных работ.
7 млн манатов на профподготовку
В числе широкомасштабных активных мер против безработицы можно особо выделить создание условий для освоения безработными требуемых на рынке труда профессий, работу по профподготовке. В этом смысле важное значение приобретает увеличение на основании новых изменений Фондом расходов на профподготовку безработных лиц на 2 млн манатов – до 7 млн манатов.
За последние два года (2019-2019гг.) Агентство привлекло к профподготовке 9 тысяч человек. Правда, в этом году в связи с пандемией этот показатель снизился до 1000 человек, но в предстоящем году будет обеспечено привлечение к профподготовке 9 тыс человек. Причем Агентство планирует подготовить в следующем году 3 тыс специалистов с международным сертификатом İSO, что является новым важным шагом в повышении конкурентоспособности рабочей силы.
Выплаты еще 29 тысячам граждан
В то же время правительство считает важным усиление социальной защиты безработных. В других странах страховые выплаты по безработице назначаются в случаях, если лишение работы происходит в страховой период работника.
Согласно же новым правилам Азербайджан намечает применять в этой сфере более гуманный подход. А именно, такие выплаты получат даже те лица, срок трудовых договоров которых уже истек. Такие выплаты в течение года получат примерно 29 тысяч человек.
Вместо резюме
Подводя итоги, можно сказать, что Азербайджан расширяет активные меры против безработицы. Определенную стабилизацию положительных тенденций в эпидемиологической картине страны, превышение числа выздоравливающих от инфекции над зараженными можно характеризовать как решительную борьбу с последствиями пандемии. И мы имеем основание говорить, что страна готовится вступить в постпандемийный период с весьма серьезными положительными результатами, связанными с трудовым рынком, широкомасштабными мерами по активной занятости.