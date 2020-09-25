Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:18

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сильно сказались на мерах по трудовой занятости населения, во многих странах выросла безработица. В этих условиях в Азербайджане людям, оставшимся без работы, предоставляется значительная социальная поддержка, реализуются активные меры по борьбе с безработицей. В период жесткого карантина правительство в рамках пакетов, направленных на улучшение благосостояния граждан, охватило безработных и потерявших доходы работающих программой разовой выплаты. Одновременно принимались важные меры по росту занятости. Главным свидетельством этого служат изменения в бюджете-2000 Фонда страхования от безработицы, внесенные президентом Ильхамом Алиевым. Эти изменения позволили добиться значительных продвижений в расширении программ активной занятости и страховых выплат по безработице, а также в повышении конкурентоспособности рабочей силы. Каковы же результаты этих изменений? Их можно объединить в четыре группы, каждая из которых заслуживает особого внимания. Поэтому остановимся на каждой в отдельности.

12 тысяч семей займутся малым предпринимательством С целью расширения программы самозанятости в текущем году объем средств, выделенных из Фонда страхования от безработицы в этом направлении, увеличен на 15 млн манатов и составляет уже более 78,735 млн манатов. В результате программа создаст условия для того, чтобы 12 тысяч малообеспеченных семей могли заниматься малым предпринимательством. А ведь программа самозанятости – одна из приоритетных направлений Минтруда, направленных на борьбу не только с безработицей, но и бедностью в целом. Для этого достаточно обратить внимание на статистику последних лет. В 2018 году этот показатель возрос по сравнению с предыдущим годом в 6,5 раза и составил более 7267 человек, а в прошлом году возрос на 42,5% с охватом 10352 человек. Да, ежедневно мы становимся свидетелями того, как Государственное агентство занятости Минтруда обеспечивает значительное количество малообеспеченных семей активами в форме товаров и материалов, создания малых семейных хозяйств и предприятий. А 12 тысяч семей – это уже 50 тысяч человек. Значит, только эта программа создает условия для улучшения жизни 50 тысяч человек в год. Как заявил на днях министр Сахиль Бабаев, с будущего года программа самозанятости охватит уже 15 тысяч семей, или 60 тысяч человек. А с точки зрения прозрачности и общественного контроля все сведения и видеоматериалы о получающих активы лицах по программе самозанятости доводятся до общественности посредством электронного портала. Более того, совместно с ПР ООН ведутся работы по подготовке большой программы BACAR для перевода в режим онлайн и процесса тренингов привлеченных к программе.