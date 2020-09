«НКР» как попытка замаскировать агрессию

Что же касается собственно Нагорно-Карабахского конфликта, то здесь речь идет не о праве так называемого «народа Нагорного Карабаха» на самоопределение вплоть до отделения и создания независимого государства, а об агрессии Армении против Азербайджана. И в данном случае марионеточное образование «НКР» — это не что иное, как попытка замаскировать оккупацию территории одного государства другим.

Но не будем следовать популизму, используемому армянской стороной, а сошлемся опять-таки на международное право. Так, в 2015 году Европейский суд по правам человека в судебном деле «Чирагов и другие против Республики Армения (Case of Chiragov and Others vs. Armenia)» четко определил, что эффективный контроль над «НКР» осуществляет именно Армения и что данное образование не может считаться самостоятельным субъектом. Это означает, что «НКР» является не чем иным, кроме как марионеточным режимом, полностью подконтрольным Армении.

Как владеете, так и владейте

Очевидно, что после распада СССР в основу международной, региональной и национальной легитимизации границ новых независимых государств легла международно-правовая доктрина uti possidetis juris («поскольку владеете по закону», или «как владеете, так и владейте»). Это принцип, давно сложившийся в международной практике, и означает он, что новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде.

Так вот, согласно этой доктрине, с момента обретения Азербайджанской Республикой независимости бывшие административные границы Азербайджанской ССР, в пределах которых находились также НКАО и Нахчыванская АР, трансформировались в международные законы, которые, в свою очередь, защищены международным правом.

В знаковом судебном прецеденте «Буркина Фасо против Мали 1986 года (Case concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v. Republic of Mali)», рассмотренном Международным судом ООН, было определено, что uti possidetis juris - это общий принцип международного права, применимый к случаям, когда бывшие административные границы между частями некогда единого государства при его распаде трансформируются в международно-признанные границы теперь уже независимых государств.

Кроме того, обсуждения вокруг определения границ новообразованных границ стран - членов СНГ привели все заинтересованные стороны к выводу о необходимости подписания соглашения между бывшими советскими республиками, которое могло бы гарантировать сохранность границ, существовавших в пределах бывшего СССР.

Постсоветские республики, поддерживавшие идею неприкосновенности бывших административных границ, указывали на возникновение в противном случае нестабильности в регионе, угрозу миру и безопасности и, естественно, на общие принципы международного права. Несмотря на то, что Минская и Алматинская декларации о создании СНГ, его целях и принципах, содержат лишь прямую ссылку на принцип территориальной целостности, защищающий государственные границы, очевидно, что основным намерением сторон было утвердить и укрепить доктрину uti possidetis juris и обеспечить легитимность новых границ на международном, региональном и национальном уровнях.

Распад Советского Союза однозначно внес значительный вклад в укрепление нормы международного обычного права uti possidetis juris, предоставляющей возможность автоматической трансформации административных границ в международные.

Не случайно статья 5 Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств, подписанного 8 декабря 1991 года в Минске, провозглашает, что «стороны признают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ в рамках СНГ». Это положение было подтверждено и Алматинской декларацией от 21 декабря того же года, подписанной одиннадцатью бывшими республиками СССР. Этот межгосударственный документ закрепил обязательства государств - членов СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ стран-участниц. Устав СНГ, принятый 22 января 1993 года в Минске, в статье 3 утверждает принцип уважения территориальной целостности государств-членов и принцип признания нерушимости существующих границ, тем самым подтверждая трансформацию бывших административных границ республик СССР в международные границы новообразованных государств. Кроме того, в 1994 году государства - члены СНГ подписали новую декларацию по уважению суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств-членов, которая еще более закрепила обязательность применения принципа uti possidetis juris к территории и границам бывших республик СССР.