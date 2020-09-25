Фархад Мирзоев, специально для haqqin.az 12:34

От редакции В своей вероломной и агрессивной борьбе за право выхода из состава Азербайджана карабахские сепаратисты и представители армянского политического истеблишмента спекулируют правом бывшего НКАО на выход из состава СССР. Более того, подводя под оккупационную политику искаженную правовую базу, армянская политическая мысль насаждает ложное толкование советского законодательства, манипулируя правопреемственностью современной Азербайджанской Республики от первой Азербайджанской Демократической Республики. Надуманные доводы и беспочвенные аргументы армянских правоведов и политиков в прах разбивает в своих научных работах известный специалист в области международного права Фархад Мирзоев. Напомним, что, получив престижную стипендию “Chevening Scholarship” Министерства иностранных дел Великобритании в 2004-2005 гг., 40-летний Фархад Мирзоев окончил Ноттингемский университет (Великобритания) и получил звание магистра по международному праву. В 2013 году защитил в Лестерском университете (Великобритания) докторскую диссертацию по международно-правовой оценке постсоветских конфликтов, в том числе по Нагорно-карабахскому конфликту, под руководством выдающегося юриста-международника профессора Малькольма Шоу, став первым азербайджанцем, получившим докторскую степень по международному публичному праву в Великобритании. Фархад Мирзоев является выпускником Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам в области экономики и права. Автор свыше сотни научных статей, исследований и монографий по международному праву.

* * * Высказывания политических и общественных деятелей Армении по карабахскому конфликту вызывают целый диапазон реакций - от возмущения до иронии. Официальная позиция этой страны заключается в том, что Карабах никогда не входил в состав Азербайджана, а лишь в определенный период принудительно был передан центральным руководством Коммунистической партии СССР и лично Иосифом Сталиным под контроль Азербайджанской ССР. Основным аргументом армянской стороны является то, что до провозглашения независимости Азербайджанской Демократической Республикой в 1918 году Нагорный Карабах и Нахчыван не входили в состав Азербайджана и не находились под его контролем, являясь как минимум спорными территориями. Ереван подкрепляет свои соображения доводами о том, что Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики от 18 октября 1991 года провозгласил восстановление утерянной в результате оккупации Советской Россией в 1920 году государственной независимости, в то время как договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года является недействительным ab initio, то есть с момента подписания. Соответственно, нынешняя Азербайджанская Республика является преемницей существовавшей лишь с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года Азербайджанской Демократический Республики - АДР. Превратное толкование истории и неумолимость законов Между тем аргументы армянской стороны в связи с тем, что нынешний Азербайджан, провозгласив восстановление государственной независимости 1918-1920 годов и став правопреемником существовавшей в тот период АДР, не может претендовать на границы советского Азербайджана, абсолютно необоснованны. В данном случае действует концепция стабильности договоров о границах, являющаяся нормой международного обычного права, которая впоследствии была инкорпорирована в статью 11 Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении договоров и соглашений. Однако вернемся к этому позже. Здесь важно, что если согласиться с Ереваном относительно периода истории Азербайджана, связанного с обретением независимости в 1918-1920 годах и попыток добиться ее признания de jure международным сообществом, а следовательно, и пределов территории страны и линий границ, то подобная позиция может стать серьезным основанием для пересмотра сложившихся впоследствии территорий и границ самого армянского государства. В таком случае Азербайджан получит право предъявить территориальные притязания на Зангезур и другие западно-азербайджанские земли, отданные Москвой Армении. Так что официальному Еревану следует серьезно подумать, прежде чем выдвигать столь беспочвенные претензии.

«НКР» как попытка замаскировать агрессию Что же касается собственно Нагорно-Карабахского конфликта, то здесь речь идет не о праве так называемого «народа Нагорного Карабаха» на самоопределение вплоть до отделения и создания независимого государства, а об агрессии Армении против Азербайджана. И в данном случае марионеточное образование «НКР» — это не что иное, как попытка замаскировать оккупацию территории одного государства другим. Но не будем следовать популизму, используемому армянской стороной, а сошлемся опять-таки на международное право. Так, в 2015 году Европейский суд по правам человека в судебном деле «Чирагов и другие против Республики Армения (Case of Chiragov and Others vs. Armenia)» четко определил, что эффективный контроль над «НКР» осуществляет именно Армения и что данное образование не может считаться самостоятельным субъектом. Это означает, что «НКР» является не чем иным, кроме как марионеточным режимом, полностью подконтрольным Армении. Как владеете, так и владейте Очевидно, что после распада СССР в основу международной, региональной и национальной легитимизации границ новых независимых государств легла международно-правовая доктрина uti possidetis juris («поскольку владеете по закону», или «как владеете, так и владейте»). Это принцип, давно сложившийся в международной практике, и означает он, что новые государства, получившие независимость, имеют ту же территорию и с теми же границами, которые имели прежде. Так вот, согласно этой доктрине, с момента обретения Азербайджанской Республикой независимости бывшие административные границы Азербайджанской ССР, в пределах которых находились также НКАО и Нахчыванская АР, трансформировались в международные законы, которые, в свою очередь, защищены международным правом. В знаковом судебном прецеденте «Буркина Фасо против Мали 1986 года (Case concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso v. Republic of Mali)», рассмотренном Международным судом ООН, было определено, что uti possidetis juris - это общий принцип международного права, применимый к случаям, когда бывшие административные границы между частями некогда единого государства при его распаде трансформируются в международно-признанные границы теперь уже независимых государств. Кроме того, обсуждения вокруг определения границ новообразованных границ стран - членов СНГ привели все заинтересованные стороны к выводу о необходимости подписания соглашения между бывшими советскими республиками, которое могло бы гарантировать сохранность границ, существовавших в пределах бывшего СССР. Постсоветские республики, поддерживавшие идею неприкосновенности бывших административных границ, указывали на возникновение в противном случае нестабильности в регионе, угрозу миру и безопасности и, естественно, на общие принципы международного права. Несмотря на то, что Минская и Алматинская декларации о создании СНГ, его целях и принципах, содержат лишь прямую ссылку на принцип территориальной целостности, защищающий государственные границы, очевидно, что основным намерением сторон было утвердить и укрепить доктрину uti possidetis juris и обеспечить легитимность новых границ на международном, региональном и национальном уровнях. Распад Советского Союза однозначно внес значительный вклад в укрепление нормы международного обычного права uti possidetis juris, предоставляющей возможность автоматической трансформации административных границ в международные. Не случайно статья 5 Соглашения об образовании Содружества Независимых Государств, подписанного 8 декабря 1991 года в Минске, провозглашает, что «стороны признают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ в рамках СНГ». Это положение было подтверждено и Алматинской декларацией от 21 декабря того же года, подписанной одиннадцатью бывшими республиками СССР. Этот межгосударственный документ закрепил обязательства государств - членов СНГ признавать и уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ стран-участниц. Устав СНГ, принятый 22 января 1993 года в Минске, в статье 3 утверждает принцип уважения территориальной целостности государств-членов и принцип признания нерушимости существующих границ, тем самым подтверждая трансформацию бывших административных границ республик СССР в международные границы новообразованных государств. Кроме того, в 1994 году государства - члены СНГ подписали новую декларацию по уважению суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ государств-членов, которая еще более закрепила обязательность применения принципа uti possidetis juris к территории и границам бывших республик СССР.

Примечательно, что все эти документы Армения подписала без каких-либо оговорок, признав тем самым границы независимого Азербайджана в рамках бывшей Азербайджанской ССР. Такие соглашения в рамках СНГ и позиция Европейского сообщества, выраженная в Декларации по руководству о признании новых государств в Восточной Европе и в Советском Союзе от 16 декабря 1991 года, дают полное основание для применения принципа uti possidetis juris, лишая таким образом Армению и ее марионеточный режим в Нагорном Карабахе права настаивать на сецессии, то есть выходе из состава Азербайджана. Закон, противоречащий Конституции и никогда не применявшийся Аргументы Армении, базирующиеся на том, что Нагорный Карабах прежде не был частью Азербайджана как независимого государства и вышел из состава СССР в соответствии с советским законодательством, не выдерживают никакой критики. Армянская сторона часто ссылается на пресловутый советский закон СССР «О порядке разрешения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года. Согласно этому закону, в союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум должен был проводиться отдельно по каждой автономии. При этом выход союзной республики из состава СССР мог быть признан в юридическом порядке лишь после прохождения многочисленных и длительных этапов процедуры сецессии, что, в свою очередь, должно было быть закреплено решением Съезда народных депутатов СССР. Вплоть до распада СССР данный закон не был применен ни к одной из республик СССР, не исключая Азербайджан и Армению. Кроме того, в статье 173 Конституции СССР существовало положение о том, что этот документ как Основной закон страны обладает высшей юридической силой и что все законы и иные акты государственных органов издаются на основе и в соответствии с Конституцией. Так что, прежде чем начать рассмотрение положений закона СССР «О порядке разрешения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», имеет смысл проанализировать некоторые положения Конституции СССР 1977 года, а также Конституции Азербайджанской ССР 1978 года. Так, в статье 76 Конституции СССР закреплялось, что союзные республики являются суверенными государствами, объединившимися с другими республиками в Союз ССР. А 78-я статья закрепляла положение о том, что территория союзной республики не может быть изменена без ее согласия и что границы между союзными республиками могут изменяться только по взаимному соглашению соответствующих республик, причем подлежащим утверждению Союзом ССР. А вроде бы основывающийся на этих статьях Конституции страны закон «О порядке разрешения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990, конкретно его статья 3 гласила, что в союзной республике, которая имеет в своем составе автономные республики и автономные области, референдум по вопросам пребывания в составе Союза ССР или выхода из союзной республики проводит отдельно в каждой автономии и вопросы определения государственно-правового статуса относятся к компетенции этих образований. И это при том, что в положениях статьи 78 Конституции СССР говорилось, что территории союзных республик не могут изменяться без их согласия. Такие изменения могли осуществляться только на основе заключения взаимного соглашения между союзными республиками. То есть даже несведущему в юриспруденции человеку становиться ясно, что статья 3 данного закона идет вразрез с положениями Конституции – Основного закона СССР.