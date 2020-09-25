По поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева генеральный прокурор Кямран Алиев, военный прокурор генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев и заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сначала они посетили мемориал «Памяти погибших в апрельских боях», возложив цветы и почтив память шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В ходе встреч с личным составом, несущим боевое дежурство на передней линии обороны, были проведены беседы о дальнейшем улучшении уровня боевой готовности и морально-психологического состояния личного состава, важности выстраивания взаимоотношений в воинских коллективах в соответствии с предусмотренными законодательством требованиями и воинскими уставами, воспитании военнослужащих в духе патриотизма, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, а по другим вопросам.

На встречах до личного состава были вновь доведены задачи, возложенные Верховным главнокомандующим Вооруженными силами на армию, а также отмечены высокие достижения в развитии азербайджанской армии и усилении военной мощи страны благодаря вниманию, заботе и непосредственному руководству президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кямран Алиев наградил ценными подарками военнослужащих, отличившихся на службе. Затем состоялся совместный обед c военнослужащими и за чайным столом были даны ответы на интересующие их вопросы.