Сложнейшая победа Гобустана и достойная игра Балаханы

Накануне в матче за первое место в 3-м дивизионе столкнулись лицом к лицу Qobustan Stones и Balakhani Oilers, которые одержали победу в первом туре. Для определения победителя командам потребовалось сыграть на трех картах. При том, что на карте Dust 2 игра затянулась на целых 60 раундов (29-31). Игра, которая завершилась победой представителя Гобустана со счетом 2:1, стала самым продолжительным противостоянием первенства.

В другой игре 3-го дивизиона Qakh Berkuts проиграл Khizi Mountains со счетом 0:2.

Таким образом, гарантировавшая себе первое место команда Qobustan Stones со следующей недели продолжит борьбу уже во 2-м дивизионе.

Отметим, что турнир транслируется по субботам и воскресеньям с 12:00 до 20:00 на Youtube-канале GLAHUB.

Киберспорт, которым увлекаются свыше 400 миллионов человек планеты, согласно статистическим данным 2019 года, продолжает набирать популярность. Киберспорт включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года и пройдет в тестовом режиме. Что касается Азербайджана, то учрежденная в 2019 году Gaming League Azerbaijan (GLA) уже успела провести более 10, а именно 14 киберспортивных чемпионатов. Среди приоритетных задач компании, призванной продвигать культуру киберспорта в Азербайджане, развитие в стране киберспортивных игр на международном уровне, а также создание необходимых условий для организации международных мероприятий и турниров.