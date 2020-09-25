Ульвия Худиева, собкор 14:40

Только за первую половину нынешнего года в Азербайджане произошло 760 дорожно-транспортных происшествий. Согласно официальным данным, в автомобильных авариях погибли 325 человек, еще 701 получил травмы. И большинство трагедий на дорогах происходит по вине непрофессиональных, с недостаточной подготовкой водителей.

Скорбная статистика, касающаяся тяжелых ДТП, в криминальных новостях СМИ со стандартными комментариями стала настолько обычной, что многими воспринимается практически равнодушно. Если, конечно, происшествие не коснулось кого-то лично… А ведь получается, что каждый день в Азербайджане в результате ДТП погибают два-три человека. Но ведь в стране достаточно много действующих и без конца открывающихся новых курсов для освоения навыков вождения, объявляющих, что они могут подготовить профессиональных водителей. Однако все дело в том, что водитель – профессия сложная и очень ответственная, и качественное профессиональное образование следует доверять только специалистам в этой области, а не разного рода непонятным «курсам». Бакинский государственный профессиональный центр в сфере авиации и автомобильного транспорта Государственного агентства профессионального образования при Министерстве образования Азербайджана является единственным образовательным учреждением, готовящим профессиональные кадры в сфере вождения транспортных средств. Именно этот центр разработал проект, который может в значительной степени предотвратить дорожно-транспортные происшествия и улучшить ситуацию на дорогах страны.

Директор центра Физули Талыбов рассказал haqqın.az о деятельности этого образовательного учреждения. Как отметил Талыбов, в Центре созданы все необходимые условия для качественной подготовки профессиональных водителей. В Центре имеются 16 классов, 3 лаборатории, 2 мастерских и учебная площадка площадью в 1,5 гектара. Руководитель учреждения подчеркнул, что граждане, прошедшие обучение в Центре, не только осваивают правила дорожного движения, но и получают полное представление обо всех особенностях транспортных средств. «Помимо обучения специалистов, в нашем Центре разработан проект по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Проект представлен на рассмотрение директору Государственного агентства профессионального образования Пярвизу Юсифову. Он всегда оказывает нашему Центру существенную поддержку. Мы собираемся в централизованном порядке создать комплекс из профтехучилища (ПТУ) и начальной школы вождения», - заявил директор Центра. А заместитель директора этого учебного заведения Фархад Исмаилов проинформировал об организации образовательного процесса, отметив, что Центр осуществляет подготовку водителей даже для Вооруженных сил страны.

«Простая на первый взгляд профессия водителя, на самом деле очень ответственная и настолько же сложная. Чтобы стать водителем, нужно пройти разные этапы обучения и практики. Естественно, необходимо выучить и проанализировать правила дорожного движения, знать принципы вождения автомобиля, обеспечения безопасности движения, разбираться в конструкции и эксплуатации автомобиля. И конечно же, как можно больше практики, и наш Центр таким занятиям уделяет особое внимание. Так что мы осуществляем комплексный учебный процесс», - сказал Фархад Исмаилов. Центр оснащен симуляторами вождения французского производства. Те, кто хочет стать водителями, прежде чем начать водить автомобиль, как минимум проходят здесь четыре часа занятий. На экран симулятора программа выводит все магистральные дороги Азербайджана. Фархад Исмаилов утверждает, что симулятор очень важен для обучения базовым навыкам и последовательности вождения.

«Бывает и так, что обучаемый, который уже водил автомобиль, работает со симулятором всего 1-2 часа. Этого ему достаточно. А есть те, кому и положенных 4 часов не хватает. Таким мы назначаем дополнительные часы для занятий здесь. С помощью этого оборудования обучающиеся узнают, как заводить машину, двигаться вперед-назад, двигаться в потоке, осваивают правила поворота, соблюдения дистанции. В программу включены автомобили всех марок, а также курс обучения вождению в любых условиях – дневное и ночное время, в тумане и т.д. По окончании курса преподаватель проводит оценивание, и курсанты, показавшие положительный результат, допускаются к вождению реального автомобиля», - говорит замдиректора Центра. Сейчас в Азербайджане имеются всего две учебные площадки, отвечающие всем международным стандартам. Одна из них – в Бакинском транспортном агентстве, другая – в Центре. Фархад Исмаилов подчеркивает, что такой учебный полигон должен быть площадью минимум 1,2 гектара. На полигоне вождения будущих водителей обучают реагированию на дорожные знаки, светофоры, умению преодолевать подъемы и спуски, двигаться по трассе с крутыми поворотами, пересекать железнодорожные пути, правильно вести себя на перекрестках, учитывать правила остановки перед пешеходным переходом и предоставления дороги пешеходам.