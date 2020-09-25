Очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проведена сотрудниками Государственной пограничной службы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, 25 сентября военнослужащие пограничного отряда "Горадиз" на служебной территории погранзаставы возле села Икинджи Шахсеван Бейлаганского района засекли попытку трех человек, направлявшихся со стороны Ирана, перейти границу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так как нарушители проигнорировали приказ остановиться, пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего неизвестные развернулись обратно в иранскую сторону.

В ходе розыскных мероприятий на территории заставы был задержан Эльшан Сулейманов (1983 г.р.), который пытался спрятать в кустах четыре пакета с 84 кг 660 г наркотиков.

Было установлено, что он ранее уже был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Кроме того, был остановлен автомобиль ВАЗ-2107 (19-BE-007), двигавшийся по пограничной территории. Водитель транспортного средства - житель села Биринджи Шахсеван Гянджали Оруджев (1956 г.р.) и пассажиры уроженцы Евлахского района Фаиг Мамедов (1982 г.р.) и Ибрагим Горчузаде (1969 г.р.) признались в том, что приехали сюда за наркотиками.

По данному факту ведется следствие.