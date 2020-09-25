Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 15:07

По мере приближения первых дебатов между двумя соперниками на выборах - Дональдом Трампом и Джо Байденом американские демократы стали заметно нервничать. Их чрезвычайно волнуют не только возможные ляпы, которыми так славится их кандидат, но и темы, которые будут обсуждаться вечером 29 сентября в университете города Кливленд.

Особенно эта нервозность усилилась после того, как модератор дебатов - известный и опытный Крис Уоллес из телекомпании Fox объявил, что одним из фрагментов обсуждения будет тема «Раса и насилие в наших городах». Газета Washington Post сразу же обвинила политических оппонентов в том, что те проталкивают повестку, которая выгодна исключительно Трампу. А он, как известно, неоднократно говорил о том, что насилие творится в городах, которыми руководят мэры-демократы. «Раса и насилие? Вы серьезно? Это что - дебаты или эпизод из телепрограммы Fox», -возмущается ведущий другого телеканала - MSNBC Джой Рид. Многие поддерживающие Байдена либеральные критики также крайне недовольны включением этой темы в дебаты. «Мы должны говорить об угрозе белого национализма, от ультраправого ополчения до экстремистов в Конгрессе и Белом доме», - кричат одни. Другие, в более спокойном тоне, предлагают сосредоточиться на «более серьезных проблемах», стоящих перед страной — плачевном состоянии экономики и пандемии коронавируса.

Ну а разве насилие в американских городах не является жгучей темой, которая беспокоит американцев не меньше, чем коронавирус и безработица? Протесты движения Black Lives Matter (BLM) – «Жизни чернокожих имеют значение», после смерти в Миннеаполисе Джорджа Флойда (считается, что его неправильно придавил коленом полицейский, но на самом деле он умер от передозировки наркотиков) не прекращались все лето, а первоначально мирные акции трансформировались в погромы, мародерство и насилие. В сентябре же бунт получил новый стимул. Произошло это после того, как больше жюри штата Кентукки вынесло вердикт по делу трех полицейских, которые были обвинены в убийстве 24-летней темнокожей Бреонны Тейлор из города Луисвилла. Драма произошла 14 марта этого года. Бреонна находилась в постели вместе со своим дружком Кеннетом Уокером. Около полуночи в их дверь постучали. Это были полицейские, которые пришли с ордером на обыск. До этого они получили информацию о том, что в доме хранятся наркотики. Тейлор и Уокер дверь не открыли, и тогда стражи порядка выбили ее — судья дал им право входить в помещение без предупреждения. Уокер, как он потом объяснял, подумал, что это явился бывший бойфренд его пассии и выстрелил из пистолета, ранив в ногу одного из копов. Полицейские открыли ответный огонь, вскочившая с постели Бреонна получила шесть пуль и умерла на месте. Уокер уцелел, ему предъявили обвинение в покушении на убийство полицейского, но позднее из-за развернувшихся протестов дело прекратили. Так вот, на этой неделе жюри объявило свой вердикт. Двое копов были признаны невиновными. Третий был обвинен в «преступном пренебрежении к человеческим жизням», которое выразилось в беспорядочной стрельбе, из-за нее несколько пуль залетели к соседям Тейлор. Но в самом непредумышленном убийстве чернокожей его не обвинили.

Семья Бреонны получила 12 миллионов долларов компенсации, но это не остановило бурю протестов в Луисвилле против приговора, который сочли несправедливым. И это не были мирные демонстрации. Активисты BLM жгли и крушили все на своем пути. В полицейских бросали «коктейли Молотова» и стреляли из огнестрельного оружия. Двое копов были ранены. Бунт прекратился только после того, как в город вошли силы Национальной гвардии на бронетранспортерах и был введен комендантский час. Но бурные протесты начались и в других городах - Нью-Йорке, Вашингтоне, Атланте и Чикаго. И там тоже в руках бунтовщиков оказались «коктейли Молотова», которыми они пытались поджигать машины полицейских. Одновременно уже несколько месяцев в огне находится город на западе страны — Портленд, туда не пускают силы федералов местные власти. Погромы и мародерство там стали нормой жизни. В последнее время орда чернокожих и симпатизирующие им активисты из числа левых перешли из почти полностью выжженного центра города на окраины, населенные обеспеченными белыми людьми. Под их окнами по ночам устраивают шумные «концерты», не давая спать. Любимой фишкой протестующих стало провоцирование людей, расположившихся на летних террасах ресторанов. Толпа окружает их, кто-то начинает подсаживаться к ним за столик, другие выкрикивают в мегафоны требование поднять вверх сжатые кулаки, поддерживая «справедливую борьбу» черных. Как унять разбушевавшихся черных, не знает никто.«Портленд стал настоящим ночным кошмаром для демократов», - пишет издание Politico. Набор методов в борьбе BLM между не ограничивается лишь поджогами полицейских машин и мародерством. В один из минувших дней наиболее «идеологически мотивированный» из протестующих чернокожих встал напротив дома спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, снял штаны, нагадил на асфальте и гордо удалился. А что полицейские? В столице страны, которой управляет чернокожая Мюриэль Баусер, которая грудью встала на защиту BLM, копы не рискуют ввязываться в выяснение отношений с черными.