Он также подчеркнул, что Венгрия — это не остров и имеет слишком тесно интегрированную с Евросоюзом экономику, чтобы из него выйти.

- Brexit – это смелое решение жителей Великобритании, касающееся их жизни... Мы рассматриваем его как доказательство величия британцев, - сказал Виктор Орбан .

Решение Великобритании о выходе из Евросоюза было смелым и свидетельствовало о величии этой страны, но Венгрия не пойдет по ее пути, заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью агентству Reuters.

- Мы не можем себе позволить пойти этим путем. Это разумно, чтобы Венгрия оставалась частью Европейского союза, - сказал премьер.

Он подчеркнул, что в Венгрии Евросоюз пользуется большой поддержкой, несмотря на многие споры страны с другими членами ЕС относительно таких вопросов, как, например, миграция и внутреннее законодательство.

Премьер Венгрии отметил, что Европейский союз может винить только сам себя за результат референдума по вопросу Brexit в 2016 году, имея в виду то, как Брюссель относился до того к Великобритании.

- Думаю, что Brexit, прежде всего, был ошибкой Евросоюза, - дал оценку процессу выхода Великобритании Орбан.

Далее, он напомнил, что другой ошибкой ЕС было назначение Жан-Клода Юнкера главой Европейской комиссии, несмотря на сопротивление Лондона.

- Мы совершали ошибки, страшные ошибки, - сказал он, и добавил, что центральные институции в Брюсселе не представляли собой Евросоюз, а скорее, это был клуб суверенных государств, пожелания которых можно было игнорировать только ценой таких серьезных последствий, как Brexit.

По мнению Орбана, решение о выходе из ЕС спасло «добрую репутацию» британцев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хорошо известен, как политик правого толка, отстаивающий свои взгляды на многие проблемы внутри Евросоюза, и не уступающий нажиму из Брюсселя в вопросах приема беженцев, внутреннего законодательства.

Силы ему в этом придает, вероятно, и похожая позиция правящей в Польше партии «Право и Справедливость» во главе с Ярославом Качиньским.

Как мы сообщали, обе эти страны в составе «Вышеградской четверки» являются заметной силой в продвижении своих интересов внутри Европейского Союза, особенно в вопросах экономики, политики сельского хозяйства, доступа к фонду восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Заявление Орбана о Brexit и верности выбора британцев — первое официальное мнение высшего руководителя страны - члена ЕС, идущее вразрез с точкой зрения Брюсселя. И оно вряд ли останется там незамеченным.