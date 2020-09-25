И Канада не признала Лукашенко

Североамериканское государство присоединилось к ряду стран, которые отказались признавать легитимность Александра Лукашенко после прошедших 9 августа выборов в Беларуси.

Об этом говорится в официальном заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампаня.

Как сообщило агентство Reuters, Канада, США и Великобритания готовят санкции против Беларуси. По его данным, санкции могут быть введены в действие уже в эту пятницу.

Как писал haqqin.az ранее, о непризнании А. Лукашенко законно избранным президентом уже заявили такие государства, как США, Германия, Словакия, Чехия, Дания, Нидерланды, Польша, Украина, страны Балтии.