Коронавирус продолжает убивать десятки иранцев в сутки

В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 172 человека. Об этом сказала представитель Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

Число умерших от коронавируса в Иране достигло 25 394. Официальный представитель министерства также отметила, что за прошедшие 24 часа в Иране коронавирусом заразились 3204 человека. Число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 443086.

Вылечился 372051 человек. В настоящее время состояние 4041 пациента с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.