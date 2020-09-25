За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом. 131 пациент выписан после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 39 895 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 37 523 человека вылечились, 585 скончались. Лечение 1787 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.