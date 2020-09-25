Президент Ирана Хасан Роухани заявил об отмене в стране из-за пандемии коронавируса в нынешнем году традиционных паломничества и пеших шествий, приуроченных к религиозному трауру Арбаин. Выступление политика транслировало в субботу государственное телевидение Ирана.

"Было решено, что в этом году не будет шествий, а также поездок в Ирак, поскольку иракские власти заявили, что не могут в этом году принять паломников", - сказал он. По словам президента, "представители духовного лидера Ирана Али Хаменеи дали четкое указание, что религиозные мероприятия нужно осуществлять дома".

Кроме того, Роухани заявил, что "дал распоряжение разработать специальный план по введению наказания для людей, которые не носят маски в Тегеране, и представить его на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса в четверг". "Этот план сначала реализуют в Тегеране, а затем он будет распространен на другие крупные районы страны", - добавил он.

Церемонии, приуроченные к траурной дате Арбаин ("сорок" в переводе с арабского языка) - 40-му дню с момента трагической гибели имама Хусейна в VII веке, - в 2020 году приходятся на 8 октября. Главным событием традиционно является массовое паломничество к религиозным святыням, расположенным на иракской территории. В 2019 году число паломников из Ирана в Ирак на Арбаин, согласно данным властей, достигло рекордных 3,5 млн человек.