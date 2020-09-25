Врачебная ошибка унесла жизнь еще одного пациента приемная haqqin.az
Житель Баку Айдын Юсифов обратился в редакцию haqqın.az, утверждая, что его отец Имамверди Юсифов умер из-за халатности врачей частной клиники Lanset. 3 сентября этого года врач-травматолог клиники Аслан Мамедов сделал операцию его отцу, а на следующий день мужчина скончался.
Как рассказал А.Юсифов, 25 августа его отец упал и сломал правую бедренную кость. Врач Аслан Мамедов после осмотра пациента заявил, что, учитывая преклонный возраст пациента, необходима срочная операция.
«Моему отцу было 89 лет. Но несмотря на возраст он отличался хорошим здоровьем и активно занимался садоводством. Когда он получил травму ноги, я понимал, что ввиду возраста операция достаточно рискованна. Однако хирург Аслан Мамедов заверил, что никакой угрозы для жизни моего отца не будет и что он делал подобную операцию даже 100-летнему пациенту. При этом врач не советовал перевозить больного в другую клинику, где может не быть такого опыта, а потому не исключена смерть пожилого человека прямо на операционном столе. До операции отец прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Проверили все его внутренние органы. Врач ознакомился с показателями анализов и заверил нас, что операция не представляет никакой опасности. Должен сказать, что я давно знал Аслана Мамедова и доверял ему как врачу», - сказал Айдын Юсифов.
За операцию в клинике Lanset с Юсифовых потребовали 2,5 тысячи манатов. Таких денег у них не оказалось, и Айдын Юсифов, по его словам, шесть часов упрашивал хирурга уменьшить сумму. Наконец остановились на 2,2 тысячи манатов. Юсифов заплатил две тысячи и обязался внести оставшиеся 200 манатов после операции.
«На следующий после операции день примерно в 4 часа утра мне позвонили и сказали, что мой отец скончался. Объяснили, что у него оторвался тромб и он умер практически мгновенно. Доктора Мамедова в это время в клинике не было», - рассказывает Айдын Юсифов, отметив, что клиника сразу же вернула уплаченные за операцию две тысячи манатов.
«Деньги вручили нашему родственнику, я бы их не взял, потому что хочу, чтобы было проведено расследование. Доктор Аслан утверждает, что его единственная ошибка заключалась в том, что он взял на себя операцию моего отца. Хотя до операции он успокаивал нас, мол беспокоиться не о чем. Я встретился с главным врачом клиники и потребовал показать мне кадры с камер наблюдения. Главврач уверял, что хирург Мамедов взялся за операцию, не предупредив его. Мол, если бы он знал, то такого пожилого и тяжелого больного вообще не приняли в клинику. То есть в эту клинику принимают пациентов и делают операции без ведома главврача? И если состояние отца не позволяло делать операцию, то почему об этом заранее не предупредили меня? А когда его состояние ухудшилось, то что врачи предприняли, чтобы спасти его? Я хочу получить ответы на все эти вопросы», - заявил Айдын Юсифов.
Он также требует возместить ему материальный и моральный ущерб за смерть отца.
Хирург Аслан Мамедов заявил haqqın.az, что из-за того, что пациенту было 89 лет, операция была довольно рискованной. Но он предупредил об этом близких больного, и они подписали в клинике соответствующие документы.
«Надо сказать, что операция этого пациента прошла успешно. Однако в результате отрыва тромба он умер. Тромб – это такой фактор, который невозможно определить заранее. Мы сообщили полиции о смерти пациента», - заявил Аслан Мамедов, добавив, что, учитывая материальное состояние семьи, клиника вернула деньги, заплаченные за операцию.
«Как врач я чувствую свою ответственность, но кроме операции не было другого выхода. Клиника вернула деньги, а я сам возмещу расходы на операцию», - сказал врач.
В клинике же на телефонные звонки отвечать не стали.