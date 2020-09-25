«Моему отцу было 89 лет. Но несмотря на возраст он отличался хорошим здоровьем и активно занимался садоводством. Когда он получил травму ноги, я понимал, что ввиду возраста операция достаточно рискованна. Однако хирург Аслан Мамедов заверил, что никакой угрозы для жизни моего отца не будет и что он делал подобную операцию даже 100-летнему пациенту. При этом врач не советовал перевозить больного в другую клинику, где может не быть такого опыта, а потому не исключена смерть пожилого человека прямо на операционном столе. До операции отец прошел обследование и сдал все необходимые анализы. Проверили все его внутренние органы. Врач ознакомился с показателями анализов и заверил нас, что операция не представляет никакой опасности. Должен сказать, что я давно знал Аслана Мамедова и доверял ему как врачу», - сказал Айдын Юсифов.

За операцию в клинике Lanset с Юсифовых потребовали 2,5 тысячи манатов. Таких денег у них не оказалось, и Айдын Юсифов, по его словам, шесть часов упрашивал хирурга уменьшить сумму. Наконец остановились на 2,2 тысячи манатов. Юсифов заплатил две тысячи и обязался внести оставшиеся 200 манатов после операции.

«На следующий после операции день примерно в 4 часа утра мне позвонили и сказали, что мой отец скончался. Объяснили, что у него оторвался тромб и он умер практически мгновенно. Доктора Мамедова в это время в клинике не было», - рассказывает Айдын Юсифов, отметив, что клиника сразу же вернула уплаченные за операцию две тысячи манатов.

«Деньги вручили нашему родственнику, я бы их не взял, потому что хочу, чтобы было проведено расследование. Доктор Аслан утверждает, что его единственная ошибка заключалась в том, что он взял на себя операцию моего отца. Хотя до операции он успокаивал нас, мол беспокоиться не о чем. Я встретился с главным врачом клиники и потребовал показать мне кадры с камер наблюдения. Главврач уверял, что хирург Мамедов взялся за операцию, не предупредив его. Мол, если бы он знал, то такого пожилого и тяжелого больного вообще не приняли в клинику. То есть в эту клинику принимают пациентов и делают операции без ведома главврача? И если состояние отца не позволяло делать операцию, то почему об этом заранее не предупредили меня? А когда его состояние ухудшилось, то что врачи предприняли, чтобы спасти его? Я хочу получить ответы на все эти вопросы», - заявил Айдын Юсифов.

Он также требует возместить ему материальный и моральный ущерб за смерть отца.