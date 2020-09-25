Эльчин Алиев: «Памятник архитектуры превращен в хлев, мусорку и склад одновременно!»

Беседовала Елена Астралева, собкор 17:52

Преступная халатность, невежество, вандализм – основные причины потери Азербайджаном одного за другим замечательных памятников архитектуры. Состояние многих таких объектов можно сегодня оценить как критическое, и необходимы срочные меры для их восстановления. Только на Апшероне можно насчитать немало достопримечательностей, судьба которых оказалась печальной. Одни заброшены и захламлены, другие переделаны на современный лад и утратили свою уникальность. Ситуацию с архитектурными памятниками Апшерона haqqin.az прокомментировал доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев.

– На Апшероне и правда есть объекты, представляющие архитектурную ценность, но которые находятся в плачевном состоянии. Дней десять назад я посетил старинную баню Мирза Гусейна, два часа кружа окольными путями по страшно разбитым дорогам между поселками Маштаги и Бузовны в местности Чилагар. Представляете, каково это, на третьем десятке лет нашей независимости на Апшероне обнаружить памятник архитектуры, никем не охраняемый и заброшенный, превращенный в хлев, мусорку и склад одновременно! И знаете почему? Потому что ни один чиновничий дорогой «Мерседес» ответственного за архитектуру должностного лица сюда никогда не доедет. Они просто не в курсе, что в этом месте существует такая историческая постройка! Незаслуженно забыты и сотни других архитектурных памятников в пригородах Баку. В Сабунчи, Баилово, на Разино можно открыть для себя массу интересного и уникального, нового – просто надо знать историю архитектуры и уметь видеть. В конце весны несколько дней я бродил с фотоаппаратом по Баилово. Это ценный с архитектурной точки зрения район, сколько там памятников различных эпох! На нескольких улицах сконцентрированы уникальные здания, ни разу не реставрировавшиеся с момента постройки! И обидно, что их не охраняет государство, не ценят и не берегут жители поселка. А ведь у этой части города имеется хороший туристический потенциал. Но внимание уделяют лишь центру столицы... Или возьмем район Монтино. Кажется, в середине ХХ века, в 1950-е годы, городские власти планировали превратить его в визитную карточку города – до того красивые и величественные здания там были. А сейчас они находятся в удручающем состоянии: переделанные и перекрашенные фасады, обезображенные самодельными пристройками. – А что сейчас происходит с гробницей Низам-ад-Дина эмир Хаджа в поселке Амираджаны? Судя по фотографиям в соцсетях, она полуразрушена и замусорена. – Ничего подобного! Я побывал там в середине июня и никаких груд мусора, о которых читаю в интернете, не увидел. Причем был там с фотоаппаратом и фотографировал как внутри помещений, так и снаружи. В соцсетях опираются, видимо, на старые фотографии, неизвестно когда снятые. Недавно была проведена основательная очистка данной территории. Позднее гробница будет консервироваться структурами Министерства культуры. Тут хотел бы сказать, что при работах, направленных на улучшение инфраструктуры поселков Апшерона, многочисленные памятники архитектуры почти не трогают – это прерогатива только Министерства культуры. Максимум, что делается работающими над благоустройством – это тщательная очистка территории вокруг исторического наследия, как, например, вокруг крепости в поселке Раманы или раскопанная с привлечением специалистов-археологов уникальная баня в Балаханы. – Какие у вас ожидания от новых назначений на должности, связанные с охраной архитектурных памятников? – Понимаю, что за тот короткий период, который прошел с ареста лиц, ответственных за состояние архитектурных памятников, и назначение новых, – мало что может измениться. Поэтому будем надеяться, что новые назначенцы окажутся профессиональнее и порядочнее предыдущих и займутся наконец своей прямой работой. Правда…

– Есть сомнения? – Понимаете, вот буквально на днях назначили нового и.о. главы службы при Министерстве культуры по охране, восстановлению и развитию исторического наследия. Отныне чиновник, который будет отвечать за сохранность всех архитектурных памятников страны, – бывший работник МИДа, глава аппарата службы ASAN, эксперт по проблемам Каспийского моря. А знаете ли вы, что в Азербайджанском архитектурно-строительном университете есть целая кафедра реставрации архитектурных памятников, где преподают замечательные специалисты в области истории зодчества страны. Неужели нельзя было рекомендовать кого-либо из них? Эту нелегкую работу, требующую профессиональных знаний и любви к своему делу, могли бы поручить Сабине Гаджиевой, Ризвану Байрамову, Сабиру Оруджеву, Магомеду Нурмамедову… Или месяца два назад назначили нового начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Баку. Фактически главный архитектор города – бывший работник банковского сектора, представляете? И не всегда молодой возраст в нашей профессии – хорошо, ведь знающим и понимающим проблемы архитектуры зодчим становишься только в степенном возрасте… И эту должность могли бы занять десятки действующих архитекторов, успешно управляющие своими архитектурными компаниями и многого добившиеся в своей области – специально не хочу перечислять имена, чтобы ненароком никого не обидеть. Эх, не удержусь: Ильгар Бегляров, Фарид Новрузи, Халил Джафаров, Низами Гасымзаде, Абдул Гусейнов… А Нариман Имамалиев?! Где-то год назад назначили главу Комитета по градостроительству и архитектуре – хороший человек, но… инженер-экономист по специальности «Экономика и управление производством и обслуживанием». Также знаю десятки достойных кандидатур на эту должность среди моих коллег. Представляете, сегодня в Азербайджане сложилась уникальная ситуация, которой никогда еще в истории страны не было. Все ключевые должности, связанные с архитектурой, занимают неспециалисты - работник МИДа, банкир и экономист! – Как произошло, что на должностях, от которых зависит прошлое, настоящее и будущее азербайджанского зодчества, оказались далекие от профессии люди? – Причин тому несколько, и главная из них, на мой взгляд, что нет сегодня у архитекторов страны признанного авторитета, который объединил бы их вокруг себя, у которого душа болела бы за город и страну, а не за свою частную компанию. Это должен быть человек, который стал бы лоббировать в первую очередь интересы архитектуры Азербайджана, интересы зодчих, а не свои личные; продвигать и рекомендовать специалистов-профессионалов, а не везде и во всем ставить им палки в колеса; постоянно предлагать и пробивать их кандидатуры перед руководством страны, а не завистливо задвигать в тень, принижая своей ложью коллег и разжигая конфликты между ними. Такими авторитетными лидерами были у нас много лет назад председатель правления Союза архитекторов Микаил Алескерович Усейнов, потом Назим Гасанович Гаджибеков, потом Ильхам Исмаилович Алиев… Allah onlara rəhmət eləsin!