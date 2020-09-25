В пресс-службе Минобороны назначен новый пресс-секретарь
В целях более оперативной и эффективной организации работы между Азербайджанской армией и средствами массовой информации в пресс-службе Министерства обороны были проведены структурные изменения и кадровые реформы, сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны.
Приказом министра обороны в пресс-службе министерства учреждена должность пресс-секретаря, на которую назначен полковник-лейтенант Эйвазов Анар Магаммадали оглы.
Деятельность пресс-службы, в том числе работу со СМИ, возглавляет полковник Вагиф Даргяхлы.