Трамп пошутил о планах править 12 лет

«Буду ли президентом через 10 лет? Только если добавим пару сроков. Вот вам и breaking news (главные новости дня — ред.)», — пошутил Трамп, отметив, что СМИ готовы сделать из любой его шутки серьезную новость.

Президент США Дональд Трамп на ралли, проходящем в Атланте, пошутил, что планирует оставаться у власти еще 12 лет. Его слова приводит The Guardian.

«Я же говорил вам, он диктатор, он не отдаст власть! Ни при каких обстоятельствах! Он собирается еще два срока работать!» — пародировал президент США возможные заголовки оппозиционных изданий. Трамп также посетовал на то, что часть его выступлений часто вырезается, из-за чего теряется смысл. «Запомните, шутить нельзя. Это вырежут. Много раз такое было: ты шутишь, но с серьезным лицом, а потом начинаешь смеяться. А они берут и отрезают перед смехом! Они обрезают! И говорят "о, смотрите, он серьезно хочет править еще 12 лет"», — сказал глава государства.

В ответ на это толпа, присутствовавшая на ралли, поддержала Трампа и начала скандировать: «Еще 12 лет!»