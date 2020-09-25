Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина

«Мы всегда с удовлетворением наблюдаем за успехами и достижениями Китайской Народной Республики во всех сферах, превращением Вашей страны в одну из ведущих стран мира и ее растущим с каждым днем авторитетом на международной арене», - говорится в письме.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает важное значение всестороннему развитию азербайджано-китайских отношений, обладающих древней историей.

«Сегодня объединяющие наши страны и народы традиционные отношения дружбы и сотрудничества обогащаются новым содержанием связей в политической, экономической и гуманитарной сферах. Несомненно, это тесное сотрудничество будет успешно продолжаться в рамках проекта «Один пояс, один путь», автором которого Вы являетесь», - говорится в письме.

Глава Азербайджана отметил, что солидарность и взаимная поддержка, продемонстрированные двумя странами с первых дней пандемии COVID-19, с которой столкнулось человечество, еще раз доказали, что двусторонние связи между Азербайджаном и Китаем построены на прочной основе. Ильхам Алиев поблагодарил главу Китая за поддержку, оказанную Китайской Народной Республикой Азербайджану в борьбе с коронавирусным заболеванием.

Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что азербайджано-китайская дружба и взаимовыгодное сотрудничество, основанные на добрых традициях, совместными усилиями и впредь будут развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Президент Азербайджана пожелал дружественному народу Китая постоянного благополучия и процветания.