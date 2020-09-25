Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Количество тяжелых случаев и смертей среди зараженных COVID-19 с нормальным уровнем витамина D в организме значительно ниже, чем у тех, у кого наблюдается его дефицит. Таков результат исследования ученых из Медицинской школы Бостонского университета. Об этом пишет журнал PLOS ONE.

Отмечается, что специалисты взяли образцы крови у 235 пациентов в момент их поступления в больницу. Они измерили содержание 25-гидрoксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D.

Ученые наблюдали за состоянием этих пациентов, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания. Они записывали все тяжелые симптомы — потерю сознание, затрудненное дыхание и гипоксию. После этого исследователи сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем.

Выяснилось, что у зараженных коронавирусом, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятного течения болезни — развития тяжелых осложнений или смерти — значительно ниже.

Ученые обнаружили, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом.