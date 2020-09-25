В Гёйчае мужчина нанес жене ножевые ранения
В Гёйчайском районе в селе Гарабаггал мужчина нанес совей жене многочисленные ножевые ранения, передает Report.
Согласно информации, Насирова Гюльшан Гафур гызы (1962 г.р.) в тяжелом состоянии была доставлена в районную больницу, а оттуда была направлена в одну из столичных больниц, где ее прооперировали.
Г.Насирову поместили в реанимационное отделение. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.
В настоящее время расследуются подробности происшествия.