В Дагестане гражданин Азербайджана задержан по подозрению в убийстве отца

Гражданин Азербайджана подозревается в убийстве своего отца в Хасавюрте, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Дагестану, пишет издание «Молодежь Дагестана».

«Подозреваемый задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ», – говорится в сообщении.

По версии следствия, конфликт между родственниками произошел 25 сентября в съемной квартире. Подозреваемый сильно избил своего 59-летниего отца, а затем задушил.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.