В Турции 71 жертва, 1511 новых случаев коронавируса
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 7 929. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 26, 2020
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 312 966, за прошедшие 24 часа 1 511 тестов на наличие вируса дали положительные результаты.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 232 человека, общее число выздоровевших достигло 274 514.