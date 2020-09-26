Мухaммед Салех: Часть арабского мира рвется восстановить отношения с Израилем

Беседовал Джейхун Наджафов, собкор 26 сентября 2020, 23:28

«Тренд арабских стран Персидского залива к нормализации отношений с Израилем, минуя решение палестинского вопроса, ведет к гибели Лиги арабских стран (ЛАГ). Вопрос освобождения палестинских территорий был связующим фактором всего арабского мира. Теперь этот мир раскололся и потерял объединяющую всех цель», - заявил haqqin.az египетский политолог Мухаммед Салех. Как отмечает арабский эксперт, сближение Израиля и стран Персидского залива произошло в рамках «Сделки века» - реализуемого президентом США Дональдом Трампом проекта по ближневосточному урегулированию.

«Иерусалим – святой город для всех арабов, а не только для палестинцев, - напоминает Салех. - Поэтому конфликт был именно арабо-израильским, а не только палестино-израильским. Это так же непреложно, как то, что пирамиды Гизы - достояние не только египтян, а всего человечества. Соответственно, все, что делают некоторые арабские страны для сближения с Израилем, является изменой интересам арабского мира и перекрывает все ранее провозглашенные инициативы по урегулированию арабо-израильского конфликта. Дело в том, что до сих пор арабы выдвигали в качестве условий для нормализации этих отношений возвращение израильской армии к границам 1968 года, провозглашение Палестины в качестве государства, причем со столицей в Восточном Иерусалиме. А теперь какая-то часть арабского мира рвется без каких-либо условий восстановить отношения с Израилем. Биньямин Нетаньяху смотрит ныне на другие арабские страны и говорит: «Вот видите, я получил мир без каких-либо условий. И, соответственно, все ставшие причиной «шестидневной войны» арабские территории, включая Иерусалим, останутся у еврейского государства…». То есть арабы ничего из провозглашенных целей не достигнут, а Израиль окажется в абсолютном выигрыше…». Понятно, что соглашение Израиля с ОАЭ и Бахрейном не столько мирное, сколько мотивированное совместным противодействием продвижению в регион Ближнего Востока шиитского Ирана, уверен Салех. ОАЭ и Бахрейн вступили в коалицию США – Израиль, только чтобы действовать против альянса Иран - Китай.

«Китай составляет конкуренцию США не только в экономике, но и в военной сфере. Пекину нужно много нефти для поддержания своей военной и экономической мощи и, естественно, он пытается обрести союзников в богатом нефтью Персидском заливе. А цель США - закрыть доступ КНР к арабской нефти», - считает египетский политолог. А страны Персидского залива видят в Израиле защиту от Ирана. И иранская угроза на Ближнем Востоке действительно существует - военные ИРИ присутствуют в Сирии, проиранские вооруженные формирования есть в Ираке и Йемене. А у Ирана сейчас главный союзник - враг американцев Китай, который играет очень важную роль для поддержки зажатой в тисках санкций иранской экономики. «Таким образом, арабы стали участниками противостояния не только с Ираном, но и с Китаем. И соглашение арабов с Израилем может иметь совершенно непредсказуемые последствия для региона», - усматривает Салех. В арабском мире царит глубокий раскол, подчеркивает политолог. Министр иностранных дел Палестинской автономии уже отказался от своего поста в ЛАГ. Страны, входящие в организацию, нарушили все ранее принятые договоренности по арабо-израильскому конфликту. «В то же время, хотя власти ОАЭ, Бахрейна и других стран пошли на мир с Израилем, пока не известна позиция арабской улицы. Арабский контент социальных сетей полон недовольства таким способом нормализации отношений с Израилем. А ведь известно, на что способны в современном мире Facebook, Instagram, Twitter. Настроение арабской улицы далеко не столь миролюбиво, как у правителей арабских государств Персидского залива…», - предупреждает политолог.

Уже в ближайшие месяцы, полагает он, станет известно - смирятся ли арабская улица и гражданское общество с политикой властей и израильским соглашением. «Ведь пока, по сути, ничего не изменилось - кровь на палестинских территориях льется, земли оккупированы, Иерусалим все еще израильский. Пока нет никаких признаков наступления мира…», - констатирует политолог. «Соглашения с Израилем - только одна из трещин в глубоком расколе арабского мира. Катар так и не решил проблемы с соседними странами, Сирия не может вернуться в ЛАГ, палестинцы не хотят сидеть за одним столом с, по их мнению, изменниками - Бахрейном и ОАЭ, плюс военный конфликт между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами… Все это доказательство того, что ЛАГ не достигла целей, ради которых была создана», - сетует Салех. И повторяет, что Египет лишь официально приветствовал все договоренности с Израилем - но по египетским соцсетям очевидно негодование общества провалом общеарабской политики на Ближнем Востоке.